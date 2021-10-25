ليبيا تستضيف بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 21 عاما

اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم. (الإنترنت)

عُقد بتونس اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم بمشاركة دول ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب.

وقال النائب الأول لاتحاد الكرة وممثل ليبيا فى الاجتماع خميس آدم، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «نوقشت في الاجتماع جملة من المواضيع، من بينها عرض التقرير المالي واختيار رئيس الاتحاد الجزائري نائبًا لرئيس اتحاد شمال أفريقيا.

وأوضح آدم، أنه تم التأكيد على استضافة تونس بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عامًا، في نوفمبر المقبل، واستضافة ليبيا بطولة شمال أفريقيا تحت 21 عامًا، فى ديسمبر المقبل، والتأكيد على تنظيم خمس مسابقات للفئات السنية في العام 2022.