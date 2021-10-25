47 فريقا في دوري الدرجة الأولى

الاتحاد الليبي لكرة القدم (إنترنت)

صدر عن الاتحاد الليبي لكرة القدم قرار بتسمية فرق مسابقة الدرجة الأولى لكرة القدم لهذا الموسم (2021 / 2022) ،التي وصل عددها 47 فريقًا وهي: من الاتحاد الفرعي سبها فرق، القرضابية والشرارة والهلال والنهضة والأمل أوباري والمهدية، ومن الاتحاد الفرعي الزاوية، أندية أساريا والمستقبل والجزيرة والوفاق صبراتة والطلائع وصقور العلالقة والشروق الزنتان ورفيق.

ومن الاتحاد الفرعي طرابلس، أندية أبي الأشهر واليرموك والجمارك والشرطة والترسانة والمجد والظهرة والملعب الليبي وترهونة والوحدة والفالوجة، ومن الاتحاد الفرعي مصراتة، النصر زليتن والتصدي.

ومن الاتحاد الفرعي سرت، الوفاق أجدابيا ونجوم أجدابيا، ومن الاتحاد الفرعي بنغازي أندية الأنوار،، النجمة، نجوم بنغازي، شمال بنغازي، المروج، بنغازي الجديدة، الوحدة بنغازي، الطيران، السد، السواعد، ومن الاتحاد الفرعي طبرق، الأندلس المختار الصقور، الاتحاد الفرعي الحبل الأخضر، النسور، البرانس، القيروان الأفريقي، المنار.