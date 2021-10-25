سالم قصيبات لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا في بناء الأجسام عرس رياضي للجميع.. وجوائز قيمة في الانتظار

سالم قصيبات. (تصوير - محمد قجام)

عقدت اللجنة المشرفة على بطولة ليبيا لبناء الأجسام والفزيك والكلاسيك فيزيك اجتماعا بنادي الشموع بمدينة مصراتة بحضور رئيس الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام وأعضاء اللجنة، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة لبطولة ليبيا التي ستقام بمدينة مصراتة تحت إشراف الاتحاد العام ورعاية صالة المنى بمصراتة خلال أيام الرابع والخامس والسادس من نوفمبر المقبل.. «بوابة الوسط» أجرت لقاءً مع رئيس الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام ورئيس اللجنة المنظمة سالم قصيبات حول البطولة في هذه السطور:

* نريد معرفة آخر الاستعدادات لبطولة ليبيا لبناء الأجسام المقرر إقامتها في مصراتة؟

- نرحب بالوسط لزيارتها مدينة مصراتة ومتابعة الأحداث الرياضية فيها وبمختلف المدن الليبية، وستقام البطولة تحت إشراف الاتحاد العام الليبي لبناء الأجسام وبرعاية صالة المنى، وتتواصل الاستعدادات على قدم وساق من أجل إظهار البطولة بأكمل صورة، وستكون هناك جوائز مالية قيمة وكبيرة جدا، وموعد البطولة سيكون في الرابع والخامس والسادس من شهر نوفمبر المقبل، وفيما يخص عدد المشاركين فسوف يتم منح الفرص لأعداد كبيرة من الرياضيين من مختلف المدن الليبية، ليكون عرسا رياضيا لرياضة بناء الأجسام والفزيك والكلاسيك الفزيك؛ لذا نرحب بكل المشاركين في البطولة فهي بطولة ليبيا.

* وماذا عن المكان وأطقم التحكيم؟

- تم تحديد مكان البطولة في قاعة الشهداء بمدينة بنغازي، كما نرحب بحكام اللعبة واللجنة المنظمة بالاتحاد الليبي، وكل المشاركين، ونأمل أن يكون مهرجانا أو عرسا للعبة بناء الأجسام للتعارف والألفة بين جميع الرياضيين، وسيكون هناك حفل ختامي نجمع فيه كل المدن الليبية، والمندوبين والرياضيين القدامى والحكام واللجان المنظمة لتكريمهم.

* هناك تصفيات للمناطق الغربية والوسطى والشرقية فهل المشاركة تقتصر على المتأهلين فقط لبطولة ليبيا أم أن المشاركة مفتوحة؟

- بالنسبة للمنطقة الشرقية كان هناك مشاركة كبيرة، ويشكر الاتحاد الفرعي على نجاح هذه البطولة من حيث بلغ عدد المشاركين في البطولة حوالي 104 مشاركين، وهي نسبة مشاركة كبيرة، أما المنطقة الغربية فأنا لا يحضرني رقم المشاركين فيها، ولكن في حدود 30 أو 35 مشاركا، وأنا لا أستطيع أن أعطيك الرقم الصحيح، إلا بعد عملية الميزان، والذي سيقام قبل البطولة بيوم، ونحن من جانبنا نرحب بكل رياضي يكون مستعد فنحن نرحب به في عرس بطولة ليبيا، وقد اتفقنا مع الاتحاد الليبي على اختيار المتميزين في البطولة للمنتخب الوطني والمشاركة به في المحافل الدولية.

* هل يقتصر الاشتراك في البطولة على الأندية فقط أم يشمل الصالات الخاصة؟

- نحن نرحب بكل من المشاركين على حساب الأندية أو الصالات الخاصة هذه بطولة ليبيا، ولهم حق المشاركة فيها.

* حضرنا جزءا من الاجتماع نريد معرفة اللجان التي تم تشكيلها؟

- الإشراف العام والأمور الفنية تخص الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، وهو الذي سيكلف لجنة الحكام ولجنة الإحصاء، وفي الأيام المقبلة سيكون هناك اجتماع بخصوص اللجان الفنية بطرابلس، واللجان الثانية نحن سنشرف عليها وتشكيلها، وقد عقدنا اجتماعين بهذا الخصوص لتشكيل اللجان الخاصة بالترتيبات بالكامل وكل لجنة والتخصص الخاص بها، والإقامة التي ستكون بالنسبة للحكام والضيوف والاتحادات الفرعية سنوفرها، وبالنسبة للرياضيين عندهم خصوصية حيث يحبذون توفير إقامتهم بمفردهم، لكن نحن اتفقنا مع فنادق ليتم تحديد فندق أو اثنين تكون فيها الخدمات الفندقية عالية وجيدة، ونحاول تخفيض الإقامة في هذه الفنادق للرياضيين، وهناك كما قلت من يحبذ من الرياضيين إقامته بنفسه، ولا نستطيع فرض الإقامة على أحد.

* هل هناك رسوم مشاركة في البطولة؟

- لم نحدد بعد قيمة رسوم الاشتراك، والأمور الفنية تخص الاتحاد الليبي وستكون هناك جوائز مالية لأصحاب التراتيب الأولى، وشهادات ودروع وهناك دعم من الاتحاد الفرعي وبلدية مصراتة، وكل الفعاليات لم تقصر معنا لإنجاح هذه البطولة.

اجتماع الاعداد لبطولة بناء الأجسام. (تصوير - محمد قجام)