خسارة بركة والغدامسي في الجولة الثامنة من بطولة العالم للشطرنج

جانب من منافسات الشطرنج بمشاركة ليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

فقد ممثلا ليبيا في بطولة العالم للشطرنج للهواة محمد الغدامسي، وسراج رمضان بركة، نتيجة مباراتيهما في الجولة الثامنة من البطولة التي تتواصل باليونان.

في تصنيف تحت 2000، فقد الليبي سراج بركة تصنيف 1703 مباراته أمام العماني تصنيف 1902، وفي تصنيف تحت 2300، فقد الليبي محمد الغدامسي 2036 مباراته أمام لاعب كينيا 2035.

الترتيب بعد الجولة الثامنة

بطولة تصنيف تحت 2000 باتت الصدارة للاعب الهندي أناند تصنيف 1787 برصيد 7 نقاط، وأقرب الملاحقين البلجيكي ديقراند تصنيف 1989 برصيد 6.5 نقطة، ومن خلفهما التركي بيركاي تصنيف 1846، وزينب من كازاخستان تصنيف 1883 برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويأتي الليبي سراج رمضان في الترتيب 52 من 54 لاعبا برصيد نقطتين.



وفي بطولة تحت 2300 ينفرد اليوناني ديمتروس تصنيف 2294 بالصدارة، برصيد 7 نقاط، ويأتي ثانيا وبفارق نصف نقطة أبو المنصور من كازاخستان 6.5 نقطة، ومن خلفهما كوكبة من اللاعبين برصيد 5.5 نقطة البولندي بيتر واليوناني نيكولاس وشوكو نوسو من نيجيريا، واليوناني ساميردس، ويأتي اللاعب الليبي محمد الغدامسي في الترتيب 26 من 35 لاعبا مشاركا برصيد 3.5 نقطة.

واليوم الإثنين تقام الجولة التاسعة والأخيرة، حيث يواجه محمد الغدامسي اليوناني نيكولاس 1874، وسراج بركة يلتقي اليوناني كومبارلوكس دون تصنيف.