عضو اللجنة التسييرية لـ«بوابة الوسط»: احتفالية غير تقليدية في ذكرى تأسيس نادي المدينة

عبدالحكيم كمال. (إنترنت)

أكد عضو اللجنة التسييرية بنادي المدينة، عبدالحكيم كعال، إقامة النادي لجلسة حوارية الأيام المقبلة في الذكرى 68 لتأسيس النادي لتعريف الأجيال بمراحل التأسيس وسماع شهادات حية ممن كان لهم دور في تلك المرحلة، وجميع مراحل النادي، والإشادة بعدد من رؤساء النادي الأحياء ومن انتقلوا إلى رحمة الله ودورهم في مسيرة النادي العريق.

وقال كعال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، «إن الهدف من هذه الحوارية تأكيد ترابط الأجيال من جانب، ومن جانب آخر الخروج من نمطية الاحتفالات في ذكرى عزيزة على قلوب جماهير النادي».

وأضاف: «كما أن النادي سيقيم حفلا غنائيا مع بعض رموز الفن الليبي ابتهاجا بهذه الذكرى».