13 مشاركة في دورة إعداد المعد البدني للسيدات.. وحدهم العابد تكشف الخريطة كاملة لـ«بوابة الوسط»

جانب من دورة إعداد المعد البدني للسيدات. (إنترنت)

انطلقت، أمس الأحد، بقاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس دورة إعداد المعد البدني العام لتحديد المستوى الأول للسيدات، بمشاركة 13 متدربة.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قالت مديرة الدورة دكتورة حدهم العابد: «الدورة تحت إشراف وتنظيم الأكاديمية الأولمبية الليبية والاتحاد الرياضي النسائي بالتعاون مع الاتحاد الليبي للطب الرياضي، وتتواصل الدورة لتسعة أيام، على فترتين صباحية ومسائية، وتتركز على الجانبين العملي والنظري».



وأضافت: «المجتازات للدورة بنجاح سيتأهلن إلى المستوى الثاني، وكانت الانطلاقة بمحاضرتين، الأولى بعنوان إعداد المعد البدني للدكتور محمد عبدالرحيم، والثانية عن كيفية التعامل مع المتدربة لعماد كعيب».

وأكملت: «تشمل بقية برنامج الدورة، الإثنين 25 أكتوبر، محاضرتين الأولى بعنوان اللياقة القلبية التنفسية يلقيها كمال التاورغي، والمحاضرة الثانية عن فسيولوجية التدريب تلقيها دكتورة سعاد الفقيه، وفي يوم الثلاثاء 26 أكتوبر، المحاضرة الأولى، أسس الإعداد النفسي، للدكتورة انسيك القصر، والمحاضرة الثانية عن التغذية العلاجية تلقيها دكتورة ناجية شلابي».

وأضافت: «يشهد يوم الأربعاء 27 أكتوبر محاضرتين، الأولى عن اللياقة العضلية الهيكلية لكمال التاورغي، والثانية عن التشريح الوظيفي للدكتور عبدالكريم ضو، والخميس 28 أكتوبر محاضرة عن تدريب باستخدام الأدوات البديلة والمساعدة يلقيها عماد كعيب، ومحاضرة ثانية عن الاختبارات والقياس تلقيها دكتورة حدهم العابد».



وأكملت: «السبت 30 أكتوبر، المحاضرة الأولى عن التركيب الجسمي للمحاضرين كمال التاورغي ودكتورة حدهم العابد، والمحاضرة الثانية عن الإصابات الرياضية للدكتور هشام بريكاو، أما الأحد 31 أكتوبر محاضرة أولى عن أساليب طرق التدريب للدكتور محمد عبدالرحيم، والمحاضرة الثانية عن مفهوم التدريب الدائري لعماد كعيب، ويوم الإثنين 1 نوفمبر، الامتحانات العملي والنظري».

جانب من دورة إعداد المعد البدني للسيدات. (إنترنت)