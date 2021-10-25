بن عمر لـ«بوابة الوسط»: نجهز لدورة مدربي وحكام كرة السرعة في طرابلس

تجمع سابق في كرة السرعة. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة السرعة، ميلود إبراهيم بن عمر، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أنه جار التجهيز لتنظيم الدورة التدريبية لمدربي وحكام كرة السرعة بصالة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس في الفترة من 6 إلى 10نوفمبر المقبل.

وأضاف بن عمر أن المستهدف للمشاركة 26 لاعبا من مدن الزاوية والعزيزية وسبها وأوباري وطرابلس.

وأوضح بن عمر أن الدورة تتواصل لخمسة أيام ويحاضر فيها الأساتذة رضوان أبوليفة وعيسى القطروني وعبدالله مصباح ويتضمن برنامج الدورة العديد من المحاضرات من بينها:



اليوم الأول السبت 6 نوفمبر.. محاضرات عن التأسيس واللعبة والجهاز والكرة.

اليوم الثاني الأحد 7 نوفمبر.. أنواع اللعب - سولو - سولو فرق.



اليوم الثالث الإثنين 8 نوفمبر.. محاضرات عن الملعب.

اليوم الرابع الثلاثاء 9 نوفمبر.. محاضرة عن معدات اللعب والتدريب.

اليوم الخامس الأربعاء 10 نوفمبر.. محاضرة عن التحكيم.