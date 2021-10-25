بن عمر لـ«بوابة الوسط»: نجهز لدورة مدربي وحكام كرة السرعة في طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 12:01 مساء
تجمع سابق في كرة السرعة. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة السرعة، ميلود إبراهيم بن عمر، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أنه جار التجهيز لتنظيم الدورة التدريبية لمدربي وحكام كرة السرعة بصالة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس في الفترة من 6 إلى 10نوفمبر المقبل.

وأضاف بن عمر أن المستهدف للمشاركة 26 لاعبا من مدن الزاوية والعزيزية وسبها وأوباري وطرابلس.

وأوضح بن عمر أن الدورة تتواصل لخمسة أيام ويحاضر فيها الأساتذة رضوان أبوليفة وعيسى القطروني وعبدالله مصباح ويتضمن برنامج الدورة العديد من المحاضرات من بينها:
 
اليوم الأول السبت 6 نوفمبر.. محاضرات عن التأسيس واللعبة والجهاز والكرة.

اليوم الثاني الأحد 7 نوفمبر.. أنواع اللعب - سولو - سولو فرق.
 
اليوم الثالث الإثنين 8 نوفمبر.. محاضرات عن الملعب.

اليوم الرابع الثلاثاء 9 نوفمبر.. محاضرة عن معدات اللعب والتدريب.

اليوم الخامس الأربعاء 10 نوفمبر.. محاضرة عن التحكيم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزارة الثقافة: عسكريون اعتقلوا معظم وزراء الحكومة والمدنيين في مجلس السيادة ...
عربى
كاركاتير خيري - الانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
خسارة بهدف أمام الترجي التونسي تحول مسار الاتحاد من دوري الأبطال ...
رياضة محلية
بالصور: المؤسسة الوطنية للنفط تسلم منتخب ليبيا حافلة خاصة
رياضة محلية
بالفيديو: ليفربول يذل مانشستر يونايتد بخماسية وصلاح يسجل «هاتريك» تاريخيا وسط ...
رياضة عالمية
«لوموند» الفرنسية: دعم الجزائر لـ«فاغنر» في مالي أهم أسباب الخلاف مع باريس
دولى
ريال مدريد يزيد أوجاع كومان في برشلونة بنصر «كلاسيكو كامب نو» (1/2)
رياضة عالمية
رئيس المرصد الرياضي فتحي الجدي يخطط لطواف الأندية الليبية أملًا في حل الأزمة
رياضة محلية
«المركزي الليبي»: 1.9% معدل التضخم في النصف الأول.. وأعلى نسبة في الاتصالات ...
ليبيا
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن
ليبيا
«نيوكاسل» يتراجع ويسمح بارتداء الزي السعودي في المدرجات
رياضة عالمية
تونس: فرض جواز تطعيم «كوفيد-19» على التونسيين والزائرين الأجانب
عربى
مريم المهدى: مرتزقة سودانيون في ليبيا.. وآليات مشتركة لحصرهم وإعادتهم
ليبيا
المنقوش: حكومة ما بعد الانتخابات تكمل مهمة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية
ليبيا
الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي
ليبيا
بالتزامن مع مؤتمر ليبيا في باريس.. نائبة الرئيس الأميركي تزور فرنسا الشهر المقبل...
ليبيا
ممثل شهير يقتل مصورة ويصيب المخرج أثناء تصوير فيلم سينمائي
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»