خسارة بهدف أمام الترجي التونسي تحول مسار الاتحاد من دوري الأبطال لـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 24 أكتوبر 2021, 10:27 مساء
مباراة الترجي والاتحاد في رادس. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

فقد فريق «الاتحاد» نتيجة مباراته أمام «الترجي» التونسي بهدف دون رد، ضمن منافسات دوري رابطة الأندية الأفريقية أبطال الدوري، في إياب دور الـ32، التي أُقيمت بملعب «حمادي العقربي» برداس.

شارك فريق «الاتحاد» في الشوط الأول بتشكيل ضم: معاذ عبود وطلال فرحات والمعتصم صبو وناجي دارء وعمر الخوجه وعمر بالحاج وعبد العزيز الصويعي وطلال فرحات وغازي العيادي ومحمد زعبيه ويوسف كاره.

انتهى الشوط الأول بالتعادل سلبيًّا، ولم تكن هناك أية فرص تذكر خلال الشوط.

وفي الشوط الثاني كان فريق «الترجي» أكثر ضغطًا، وسجل هدفًا من ضربة ركينة عبر لاعبه نسيم خليفة في الدقيقة 63 هدف المباراة الوحيد.

وأخرج حكم المباراة، إبراهيم نور الدين،  البطاقة الحمراء لحارس مرمى فريق «الاتحاد» معاذ اللافي في الدقيقة 73، إثر قيامه بخطأ فادح ضد اللاعب حمدو الهوني الذي خرج مصابًا.
بهذه النتيجة تأهل فريق «الترجي» التونسي إلى دوري المجموعات وخرج «الاتحاد» من دوري الأبطال إلى دوري «الكونفدرالية» المكرر.

مباراة الترجي والاتحاد في رادس. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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