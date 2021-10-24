بالصور: المؤسسة الوطنية للنفط تسلم منتخب ليبيا حافلة خاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 09:58 مساء
مراسم تسليم منتخب ليبيا الحافلة الخاصة. (الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط عبر فيسبوك)

تحت مظلة برامج التنمية المستدامة، ودعمًا للنشاط الرياضي في ليبيا، بهدف تذليل أهم الصعاب أمام الاتحاد الليبي لكرة القدم، وتوفير الظروف الملائمة، والاحتياجات الأساسية للمنتخب الليبي لكرة القدم، قام المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أمس السبت، بتسليم حافلة 59 راكبًا مجهزة لصالح المنتخب الليبي لكرة القدم.

يأتي هذا دعمًا لاتحاد الكرة والمنتخب الوطني، لبذل مزيد الجهد، متمنين للمنتخب كل التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج مستقبلًا، لتضاف إلى تاريخ الكرة الليبية المشرف على المستويين العربي والأفريقي وكذلك العالمي، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط عبر «فيسبوك».

حضر مراسم التسليم والاستلام عضو مجلس الإدارة أبوالقاسم شنقير، ولفيف من مديري الإدارات بالمؤسسة الوطنية للنفط وآخرون، كما حضر عن اتحاد الكرة الليبي عضوا المكتب التنفيذي نوري جموم وخالد غيث، ومنسق العلاقات العامة صلاح ذياب، وعضو قسم الحركة والخدمات المهدي المهذب.

حافلة منتخب ليبيا الخاصة. (الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط عبر فيسبوك)
مراسم تسليم منتخب ليبيا الحافلة الخاصة. (الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط عبر فيسبوك)
مراسم تسليم منتخب ليبيا الحافلة الخاصة. (الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط عبر فيسبوك)
حافلة منتخب ليبيا الخاصة. (الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط عبر فيسبوك)
مراسم تسليم منتخب ليبيا الحافلة الخاصة. (الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط عبر فيسبوك)
حافلة منتخب ليبيا الخاصة. (الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط عبر فيسبوك)
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