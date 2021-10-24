الآن: الترجي 1 - 0 الاتحاد

مباراة الترجي والاتحاد. (صورة مثبتة من الفيديو)

يحل فريق «الاتحاد» ضيفًا على نظيره «الترجي» التونسي، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب «رادس».

تعادل الفريقان على ملعب «شهداء بنينا» في بنغازي، دون أهداف، لتلوح في الأفق ثلاثة أهداف فنية أمام «الاتحاد»، أولها؛ الحفاظ على نظافة الشباك طوال الـ90 دقيقة، ثانيًا؛ محاولة التهديف، وثالثها؛ الرهان على ضربات الترجيح، حال استمرار التعادل.

تشكيل «الترجي»: معز بن شريفية وعبد القادر بدران وألياس الشتي وأمين توغاي وأمين بن حميدة وغيلان الشعلالي ورشاد العرفاوي ومحمد علي بن رمضان ونسيم بن خليفة وإيوالا وحمدو الهوني.



تشكيل «الاتحاد»: معاذ اللافي وعبد العزيز الصويعي وناجي درا وطلال فرحات والمعتصم صبو وغازي العيادي وربيع الشادي والخوجه والليكا ومحمد زعبيه ويوسف كاره.