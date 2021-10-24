بنور يخوض تجربة ناجحة في السعودية.. ويؤكد لـ«بوابة الوسط»: نادي الخرج يتمتع بالتفاهم

المدرب جمال بنور مع لاعبيه. (فيسبوك)

عبَّر الليبي جمال بنور مدرب قطاع الناشئين بنادي الخرج السعودي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، عن سعادته بتولي الإشراف على مدرسة الناشئين، وأيضًا تدريب فئتي البراعم مواليد (2008 /2009) وأيضًا مواليد (2006/ 2007)، بنادي الخرج.

وأضاف بنور أنه يعمل في ظروف ملائمة ووجد الأُلفة والمحبة والتقدير والاحترام من إدارة النادي ومن زملائه المدربين؛ المصري أشرف والسعوديان التركي والشرمري، وفي أول أسابيع الدوري حقق الخرج 1 الفوز على براعم الشرق بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين (8 /2).

وفقد براعم الخرج 2 النتيجة أمام الشرق بهدفين لثلاثة (3 /2)، كما فاز أشبال الخرج على هجر (2 /1) ويُقام اليوم الأحد، دوري الأواسط؛ حيث يلتقي الخرج مع الشعلة.

المدرب جمال بنور. (فيسبوك)