فوز الغدامسي وخسارة بركة في عالمية الشطرنج باليونان

منافسات الشطرنج بمشاركة ليبية. (فيسبوك)

تتواصل باليونان بطولة العالم للشطرنج للهواة، وأُقيمت أمس السبت، الجولة السابعة للبطولة، وحقق الليبي محمد الغدامسي تصنيف 2036 الفوز على الألماني لوكات توماس تصنيف 2016 ليرتفع رصيد الغدامسي إلى 3.5 نقطة، وفقد زميله سراج بركة تصنيف 1703 مباراته أمام اليوناني كاليتيوس دون تصنيف، ليبقي بركة برصيده السابق 2 نقطتين.

الترتيب بعد الجولة السابعة

في منافسات تصنيف تحت 2000، باتت الصدارة للاعب الهند أناند تصنيف 1787 برصيد 6.5 نقطة، ويلاحقه البلجيكي ديقراند تصنيف 1889، والكازاخستانية زينب تصنيف 1883 وكلاهما برصيد 5.5 نقطة، ويأتي اللاعب الليبي سراج رمضان في الترتيب 50 من 54 لاعبًا برصيد نقطتين.

وفي بطولة تصنيف تحت 2300، الصدارة لليوناني ديمتروس تصنيف 2294 برصيد 6 نقاط، ويلاحقه ثلاثة لاعبين برصيد 5.5 نقطة، وهم أبوالمنصور من كازاخستان تصنيف 2236، والبولندي بيتر تصنيف 2229، واليوناني نيكولاس تصنيف 2226، والليبي محمد الغدامسي في الترتيب 19 من 34 برصيد 3.5 نقطة.

واليوم الأحد في ثامن جولات البطولة، يلتقي محمد الغدامسي تصنيف 2036 مع اللاعب الكيني ماكن تصنيف 2035، وسراج بركة 1703 يتبارى مع اللاعب العماني سعيد أحمد تصنيف 1902.