بالصور: وزارة الرياضة تكرم بطلة العرب اللاعبة رتاج السائح

جانب من تكريم وزارة الرياضة لرتاج السائح. (صفحة وزارة الرياضة عبر فيسبوك)

كرمت وزارة الرياضة لاعبة ألعاب القوى رتاج سالم السائح، بعد تتويجها بالقلادة الذهبية بالبطولة العربية لألعاب القوى، فئة رمي القرص، التي أُقيمت بدولة تونس.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها وزارة الرياضة، اليوم السبت، بحضور وكيل شؤون الأندية جمال أبونوارة، وأيضًا وزير الدولة لشؤون المرأة، حورية طرمال، وأمين عام اتحاد ألعاب القوى محمد الأسلم، في الحفل الذي أُقيم بمقر الوزارة بطرابلس، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة عبر «فيسبوك».

وأهدى أبونوارة درع الوزارة لبطلة ليبيا تقديرًا لإنجازها الذي حققته بالبطولة العربية، وفوزها على المصنفين واعتلائها منصة التتويج بالمرتبة الأولى عربيًّا.



وأوضح جمال أبونوارة في كلمته، أن اللاعبة رتاج السائح من خلال متابعته لها كان من المتوقع لها أن تصبح بطلة دولية؛ وذلك لالتزامها بالتدريبات والتعليمات، مبينًا أن الإنجاز الذي حققته اللاعبة أشعر جميع الليبيين بأنهم قريبون من تحقيق نتيجة عالميًّا.

رتاج السائح. (صفحة وزارة الرياضة عبر فيسبوك)

جانب من تكريم وزارة الرياضة لرتاج السائح. (صفحة وزارة الرياضة عبر فيسبوك)

جمال أبونوارة. (صفحة وزارة الرياضة عبر فيسبوك)