تايكوندو «ITF» يعقد اجتماعا دوليا

جانب من اجتماع تايكوندو «ITF» عبر زووم. (فيسبوك)

عقد، اليوم السبت، الاجتماع الدولي للعبة التايكوندو «ITF» عبر «زوم أون لاين» بحضور مسؤولي اتحادات آسيا والشرق الأوسط والوطن العربي، كما حضر الاجتماع رئيس الاتحاد الدولي جراند ماستر بولير ويلير، ونائبه جراند ماستر ميشال ظاهر.

حضر من ليبيا محمد بيت المال رئيس الاتحاد الليبي، حيث تمت مناقشة عديد الأمور الفنية التي تهم مصلحة اللعبة، وتمت مناقشة نقاط الارتقاء باللعبة عربيًّا للمصاف العالمية.

وقد ناقش المجتمعون موعد الدورة التدريبية المصنفة بتونس العام المقبل، والبطولة التي سيحتضنها الاتحاد التونسي تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وفي الاجتماع طرُح النقاش حول بعض الدورات للسنة المقبلة والبطولات العالمية والدولية، ودام الاجتماع أكثر من ساعتين.