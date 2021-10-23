نتائج متأخرة لليبيا في «عالمية شطرنج الهواة»

منافسات الشطرنج بمشاركة ليبية. (فيسبوك)

تتواصل باليونان منافسات بطولة العالم للشطرنج للهواة، بمشاركة 34 لاعباً يمثلون 25 دولة، ويمثل ليبيا في المحفل العالمي اللاعبان محمد الغدامسي في منافسات تصنيف تحت2300، وسراج رمضان بركة في فئة التصنيف تحت 2000.

وبعد ست جولات يتصدر منافسات تصنيف تحت 2000 الهندي بيتر، تصنيف 1787 برصيد 5.5 نقطة، وأقرب الملاحقين له البلجيكي ديقراند تصنيف 1889، والإماراتي بدر حامد تصنيف 1756، برصيد 5 نقاط لكل منهما.

ويأتي اللاعب الليبي سراج رمضان تصنيف 1703 في الترتيب 48 من بين 54 لاعبًا برصيد نقطتين من فوزين أحدهما (باي)، وفي تصنيف تحت 2300 كانت الصدارة للكازاخستاني أبوالمنصور تصنيف 2203 برصيد 5.5 نقطة، وأقرب الملاحقين له اليوناني ديمترس تصنيف 2284 برصيد 5 نقاط، وثالثًا جاء زهويان من كازاخستان تصنيف 2007 برصيد 4.5 نقطة.

ويأتي الليبي محمد الغدامسي تصنيف 2036 في الترتيب 29 من بين 35 لاعبًا برصيد 2.5 نقطة من تعادل وفوزين أحدهما (باي).

النتائج الكاملة للاعبي ليبيا

الجولة الأولى.. محمد الغدامسي تصنيف 2036 خسر أمام اليوناني نيكولاس تصنيف 2221، وسراج رمضان تصنيف 1703 خسر أمام اللاعبة زينب من كازاخستان.

الجولة الثانية.. الغدامسي تصنيف 2036 خسر أمام اللاعبة بتسان تصنيف 1909من مانغوليا، وسراج رمضان خسر أمام اليوناني دريك تصنيف 1900.

الجولة الثالثة.. الغدامسي 2036 خسر أمام الإماراتي وافي درويش تصنيف 1911، وسراج بركة 1703 خسر أمام البرازيلي جيل كروت تصنيف 1961.

الجولة الرابعة.. وضع الغدامسي أول نقطة في رصيده دون أن يخوض مباراة (باي) راحة، وخسارة سراج بركة 1703 أمام التشيكي يورور ألكس تصنيف 1454.

الجولة الخامسة.. سراج بركة تحصل على نقطة في رصيده دون أن يلعب (باي)، والغدامسي 2036 تعادل مع اللاعب الهندي سناتهي تصنيف 1918، ليرفع رصيده إلى 1.5 نقطة.

الجولة السادسة.. فوزان لليبيا محمد الغدامسي 2036، فاز على الكيني كوهيل تصنيف 1988، وسراج رمضان 1703 فاز على البرتغالي بولو تصنيف 1702.

الجولة السابعة، اليوم السبت.. سراج رمضان 1703 يلتقي اليوناني كاليتيتوس مالوت دون تصنيف، ومحمدالغدامسي تصنيف 2036 مع اللاعب الألماني لوكات توماس تصنيف 2016.