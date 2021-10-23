125 مشاركا في تظاهرة ألعاب القوى لذوي الإعاقة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 23 أكتوبر 2021, 09:20 مساء
منافسات ألعاب القوى لذوي الإعاقة. (فيسبوك)

تنطلق غدًا الأحد، بمضمار ألعاب القوى بالمدينة الرياضية بطرابلس، تظاهرة التضامن الرياضية لألعاب القوى لذوي الإعاقة، وتتواصل لأربعة أيام.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، قال رئيس اللجنة العليا للتضاهرة، إسماعيل الحجاجي، «التضاهرة تهدف للنهوض والرقي برياضات الأشخاص ذوي الإعاقة، والوصول بها إلى أرقى وأفضل المستويات، وتستهدف قرابة 125 مشاركًا يمثلون 15 ناديًا من مختلف المناطق الليبية».

وأضاف الحجاجي: «التضاهرة تتضمن عديد السباقات من بينها تصنيف F57 منافسات الجلة والقرص ورمي الرمح، وتصنيف F32 + F34 جلة + قرص + صولجان، وتصنيف 37 F سباق 100 متر، وتصنيف F41 و F40 دفع الجلة وزن 4 كلغ، وتصنيف F46 جلة وزن 4 كلغ وقرص 1.5 كلغ».

يشار إلى أن البطولة تنظمها وتشرف عليها لجنة عليا برئاسة إسماعيل الحجاجي، وتضم في عضويتها إسماعيل أبورقبة وهناء الترهوني وعبدالفتاح محمد وسالم السائح وبلقاسم محمد ومحسن بن ضو.

منافسات ألعاب القوى لذوي الإعاقة. (فيسبوك)
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