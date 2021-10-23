الأهلي طرابلس يتأهل في «الكونفدرالية» بانسحاب مثير لمنافسه التنزاني

فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم في الملعب. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

تأهل فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس في بطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، اليوم السبت، بعد اعتبار منافسه فريق بيشارا يونايتد التنزاني منسحبًا، لعدم حضوره إلى مدينة بنغازي مستضيفة مباراة الإياب بدور الـ32 على ملعب شهداء بنينا.

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ودخل فريق الأهلي طرابلس ملعب المباراة والطاقم التحكيم ومراقب المباراة، وبعد أن أعطى الحكم الوقت القانوني، ربع ساعة، أعلن حكم المباراة تأهل الأهلي طرابلس إلى دور الـ32 مكرر، وسيكون لقاء الأهلي طرابلس، بعد قرعة الفرق التي خرجت من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ستجرى الثلاثاء المقبل.

يشار إلى مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق التنزاني بنتيجة هدفين دون رد والتي تأتي ضمن منافسات إياب كأس «الكونفدرالية» الأفريقية.