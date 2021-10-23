«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل أزمة تأخر وصول بيشارا التنزاني لملاقاة الأهلي طرابلس في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 23 أكتوبر 2021, 02:34 مساء
جانب من الاجتماع الفني لمباراة الأهلي طرابلس في الكونفدرالية. (إنترنت)

شهدت الساعات الماضية أحداثًا كثيرة حول مباراة الأهلي طرابلس ونظيره بيشارا يونايتد التنزاني، في إياب دور الـ32 من بطولة «الكونفدرالية»، بسبب عدم حضور الفريق الضيف الذي يفترض أن يحل اليوم السبت، ضيفًا على الأهلي طرابلس على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي.
 
تصدَّر الفريق التنزاني المشهد لعدم وصوله إلى بنغازي، وتتداول الأنباء بحسب ما علمت به «بوابة الوسط»، أنه لا توجد أي إشارات بمغادرة الفريق التنزاني الأراضي التنزانية.

ويرجع ذلك بسبب الملاحة الجوية من تنزانيا إلى ليبيا، وذُكر أن السبب يكمن في أن الفريق الضيف لم يتمكن من توفير طائرة خاصة له، كما أن سبب تأخُّر الوصول أن بيشارا يونايتد راسل الاتحاد الأفريقي «كاف» بأن ليبيا غير مستقر وهناك مخاوف من إقامة المباراة على أرضها.

وحسب سياسة «كاف» بخصوص التأجيل من عدمه تسبقه إجراءات إدارية من فريق بيشارا الأمر الذي لم يحدث، كما تلقى اتحاد الكرة الليبي رسالة من الفريق التنزاني، يفيد بأن البعثة قد تصل قبل الساعة الثانية ظهرًا، اليوم السبت، وفي هذه الحالة سيتم لعب المباراة في وقتها المحدد السابعة مساءً دون تغيير.

وفي حال طلب الفريق التنزاني الإذن بهبوط الطائرة بعد الساعة الثانية ظهرًا، يحق لهم وقتها تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

وفي خبر ثانٍ، طلب فريق بيشارا يونايتد التنزاني من «كاف» تأجيل لقاء اليوم السبت إلى الأربعاء المقبل، في حين شرح الاتحاد التنزاني في خطابه حجم التحديات والصعوبات التي واجهها بيشارا يونايتد من أجل السفر إلى ليبيا، من بينها فشل شركة طيران تنزانيا في الحصول على تصاريح طيران في المجال الجوي للسودان وجنوب السودان، لأن هيئة تنظيم النقل الجوي في السودان وجنوب السودان لا تعمل يومي الجمعة والسبت.

يشار إلى مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق التنزاني بنتيجة هدفين دون رد والتي تأتي ضمن منافسات إياب  كأس «الكونفدرالية» الأفريقية.

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