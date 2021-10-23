اجتماع فني للأهلي طرابلس في «الكونفدرالية» دون حضور الطرف التنزاني.. والمراقب: أبلغنا «كاف» بالموقف والمباراة في موعدها

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 23 أكتوبر 2021, 02:23 مساء
جانب من الاجتماع الفني لمباراة الأهلي طرابلس في الكونفدرالية. (إنترنت)

أُقيم، اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي طرابلس ونظيره بيشارا التنزاني، في إياب دور الـ32 من بطولة «الكونفدرالية»، بحضور المراقب الجزائري وطاقم التحكيم ومندوبين على النادي الأهلي والأجهزة الأمنية فقط، بعد أن غاب مندوبو نادي بيشارا يونايتد.

وقد انتظر مراقب المباراة التوقيت الرسمي وأعطى مهلة لمدة 30 دقيقة لمندوب بيشارا يونايتد لحضور الاجتماع، وبعد ذلك بدأ الاجتماع الرسمي، موجهًا الشكر إلى نادي الأهلي طرابلس على الاستقبال في المطار والإقامة للمراقب والطاقم التحكيمي، كما تم مناقشة الأمور الإدارية والأمنية والطبية الخاصة بالمباراة.

وأفاد المراقب في الاجتماع بأنه لا يوجد أي خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي «كاف» بخصوص التأجيل، حسب ما يتداول في الشارع الرياضي على عدم حضور فريق بيشارا إلى ليبيا أساسًا.

المراقب الجزائري أبلغ خلال الاجتماع الاتحاد الأفريقي رسميًا أن المباراة ستقام في موعدها اليوم السبت، في تمام الساعة 7 مساء، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، بحسب اللوائح والقوانين المتبعة لـ«كاف».

وأبلغ النادي الأهلي طرابلس بالتواجد في الملعب قبل ساعة ونصف من موعد المباراة وسيقوم بالتفتيش الإداري على لاعبي الأهلي طرابلس ودخول اللاعبين للإحماء.

وبعد ذلك الدخول للملعب الساعة 6:50 بالإجراءات المتبعة في الاتحاد الأفريقي قبل بدء المباراة بشكل رسمي.

جانب من الاجتماع الفني لمباراة الأهلي طرابلس في الكونفدرالية. (إنترنت)
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