6 فرق في دوري التتويج للموسم الجديد.. والهبوط لآخر الترتيب في المجموعتين

تتويج فريق الاتحاد بالدوري الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

أكدت مصادر مقربة في الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن قرعة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في نسخته الـ47 ستجرى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الدوري سينطلق مع بداية نوفمبر 2021، وبمشاركة 20 فريقا وبنظام المجموعتين، وستتبارى كل مجموعة فيما بينها من دوري كامل (ذهاب وإياب)، ويتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة للدور السداسي (دوري التتويج).

وبخصوص الهبوط للدرجة الأدنى، سيكون لصاحب الترتيب العاشر والأخير في كل مجموعة.

ويخوض المتحصلان على الترتيب التاسع في كل مجموعة مباراة مع صاحب الترتيب الثاني من دوري الصعود بالدوري الدرجة الأولى لتحديد الفريقين اللذين سيكونان ضمن فرق الممتاز الموسم المقبل.