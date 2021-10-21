الترتيب الجديد للمنتخب الوطني في تصنيف «فيفا» الشهري

لقطة من مباراة المنتخب الوطني ونظيره المصري في ستاد برج العرب بالإسكندرية، 8 أكتوبر 2021، (الإنترنت)

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات بعد فترة التوقف الدولية الماضية.

وشارك المنتخب الوطني في فترة التوقف الماضية، بخوضه مباراتين أمام نظيره المصري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على المنتخب الليبي في المباراتين، حيث انتهى اللقاء الأول في القاهرة بهدف دون ردٍّ، بينما فاز الفراعنة في المباراة الثانية في بنغازي بثلاثية نظيفة.

وتسببت الخسارتان في تراجع المنتخب الوطني في تصنيف «فيفا» مركزين ليصبح في المركز الـ 112 بدلًا من 110 الذي حققه في التصنيف الماضي.

وكان التصنيف الماضي هو الأفضل للمنتخب الوطني منذ فترة، حيث كان قد قفز فيه 12 مركزًا دفعة واحدة، وكانت أكبر قفزة للمنتخبات في التصنيف الماضي.

وجاء المنتخب المصري الشقيق في المركز 44 عالميًا حيث قفز أربعة مراكز دفعة واحدة بعد الفوز على المنتخب الوطني، بينما جاء منتخب تونس في صدارة المنتخبات العربية في المركز 27 والثاني أفريقيًا بعد السنغال صاحبة المركز الـ20.

وعلى المستوى العالمي حافظ منتخب بلجيكا على الصدارة، وجاء بعده المنتخب البرازيلي، فيما تمكن منتخب فرنسا في للتحرك إلى المركز الثالث، بينما حلّ منتخب إيطاليا في المركز الرابع، وتراجع منتخب إنجلترا إلى المركز الخامس.