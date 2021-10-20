«فيفا» يرفع الحظر عن «الصداقة» بعد تسوية مستحقات العرفاوي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 03:49 مساء
العرفاوي في الجانب الأيمن بعد التوقيع للصداقة. (إنترنت)

تسلَّم نادي «الصداقة» الليبي خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يخطره فيه برفع الحظر رسميًا عنه، فيما يتعلق بقضية مستحقات المدرب التونسي السابق المنصف العرفاوي.

وأعلن نادي «الصداقة» في بيان له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه تسلم إخطارًا رسميًا من «فيفا» مرسلًا عن طريق الاتحاد الليبي لكرة القدم، فيما هو متبع بحسب البروتوكولات المتبعة في علاقة الأندية بالاتحاد الدولي، يفيد برفع الحظر، بعد تسوية القضية.

وكشف نادي «مدينة شحات» أن قرار رفع الحظر جاء بعدما سدد النادي جميع مستحقات المدرب المنصف العرفاوي، بمدينة طبرق، لتنتهي الأزمة.

وذكر نادي «الصداقة»، في بيانه، أن هذه الخطوة جاءت في إطار السعي الجاد من جانب مجلس الإدارة لحل أزمات النادي منذ انتخابه، كما تقدم نادي «الصداقة» بالشكر والامتنان لكل الذين كان لهم دور فعال في حل هذه المشكلة وعلى رأسهم نادي «الصقور» الرياضي، وعميد البلدية حسين شحات.

ووجَّه الشكر أيضًا للدكتور صالح بوعبيد الله رئيس نادي «الصداقة» السابق، ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم، والأمين العام بالاتحاد الليبي لكرة القدم ناصر الصويعي، ومساعد الأمين العام محمد قريميدة، ومدير مصرف «التجارة والتنمية» في شحات، عمران صالح.

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