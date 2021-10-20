الأهلي طرابلس يواصل التحضير لـ«الكونفدرالية» في بنغازي

وصول بعثة فريق الأهلي طرابلس بنغازي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس، أمس الثلاثاء، إلى مدينة بنغازي، وذلك استعدادًا لملاقاة فريق بيشارا التنزاني، ضمن إياب الدور التمهيدي الـ32 من بطولة «الكونفدرالية».

المباراة المرتقبة تقام بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، السبت المقبل، ويحتاج فريق الأهلي طرابلس إلى الفوز بأكثر من هدفين لعبور بطل تنزانيا، بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد، بحسب ما كشفته صفحة الأهلي طرابلس عبر «فيسبوك».

خاض ممثل الكرة الليبية تدريباته اليومية المكثفة بملعب النادي، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي بيرنارد سيموني، منذ عودته من لقاء الذهاب الأول في تنزانيا، الذي فقد فيه «الأهلي طرابلس» نتيجته.

ويتطلع الفريق لتعويض الخسارة والتأهل إلى دور المجموعات، وهو في حاجة لتحقيق الفوز بأكثر من هدفين لبلوغ الدور الذي سبق أن تأهل إليه العام 2016، محققاً خلاله نتائج إيجابية في مجموعته التي ضمت إلى جانبه وقتها أندية «الفتح الرباطي» و«الكوكب المراكشي» المغربيين و«النجم الرياضي الساحلي» التونسي، وكان ممثل الكرة الليبية فريق «الأهلي طرابلس» اجتاز الدور التمهيدي عقب فوزه على فريق «حي الوادي نيالا» السوداني برباعية.