هيئة اتحاد كرة القدم الليبي تجتمع في سرت

عبدالحكيم الشلماني في اجتماع سابق. (أرشيفية - إنترنت)

وصل مجلس إدارة الاتحاد العام الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني، أمس الثلاثاء، إلى مدينة سرت، وكان في استقبالهم عميد بلدية سرت مختار المعداني، بحضور عضو المجلس البلدي صالح عيادة، ومنسق الرياضة بسرت محمد الدروعي.

حضر أيضًا رؤساء أندية الصلول الخضر ونادي الشعلة ونادي الوادي الأحمر ونادي خليج سرت، وعلى هامش الزيارة عُقد لقاء تشاوري تعارفي تم خلاله الترحيب برئيس وأعضاء الاتحاد الليبي لكرة القدم في أول زيارة رسمية لهم بمدينة سرت.



تم التباحث حول آلية الوضع الرياضي في منطقة سرت ودعمه، وكذلك أوضاع الأندية الرياضية بالمنطقة واحتياجاتها ومشاكلها، كما تأتي زيارة رئيس وأعضاء الاتحاد العام لكرة القدم إلى سرت، بهدف عقد اجتماع للمكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم، بسرت لبحث وتدارس موضوعات تخص الاتحاد.