الليبي دراويل محاضرا في دورة حكام ومدربي وإداريي الجودو العراقي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 12:42 مساء
الليبي دراويل في دورة الجودو بالعراق. (فيسبوك)

انطلقت ببغداد دورة مدربي وحكام وإداريي الجودو تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العراقي وبالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العربي للجودو وبرعاية وزير الشباب والرياضة العراقي.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، قال رئيس اللجنة الفنية للاتحاد العربي للجودو، والمحاضر بالدورة، نبيل دراويل «إن الدورة استهدفت 60 مشاركًا من مختلف التخصصات والمحافظات العراقية ويحاضر فيها    مدير التعليم والتدريب في الاتحاد الأردني توفيق السعدي، ورئيس لجنة الحكام العرب أبوبكر بن بادة من المغرب، وأمين عام الاتحاد العربي عبدالفتاح القيسي من الأردن، والعراقي دكتور أحمد فرحان».

وأضاف الليبي نبيل دراويل قائلًا «أن البرنامج سيستكمل يومي الأربعاء والخميس ويتضمن محاضرتين في التحكيم،  نظريًا وعمليًا، للمحاضر المغربي أبوبكر بن باده، ومحاضرتين في التدريب لتوفيق السعدي، بالإضافة لأربع محاضرات فنية عن منظومة القرعة العربية، وتنصيب برنامج القرعة وربط الأجهزة بالشبكة وورشة عمل حول تشغيل المنظومة وإدارة البطولة بإشراف نبيل دراويل».

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