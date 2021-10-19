لجنة المسابقات تعلن تأجيل الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 08:44 مساء
عبدالمولى المغربي. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس لجنة المسابقات الجديد بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالمولي المغربي، تأجيل مباريات الدوري الممتاز لمدة أسبوع آخر، والذي كان من المقرر أن ينطلق يوم 22 أكتوبر الجاري.

وقال عبد المولي المغربي، في تصريح إعلامي، إن لجنة المسابقات استقبلت عديد الاقتراحات بخصوص شكل المسابقة من عديد الشخصيات الرياضية والإعلامية.

وأضاف أن لجنة المسابقات أعدت ملخصًا لهذه الاقتراحات وستقدمها لمجلس الإدارة، وسيعرض خلال اجتماع الاتحاد الليبي في الأيام القليلة المقبلة.

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وأكد عبدالمولى المغربي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أمس الإثنين، أن الدوري الليبي الممتاز سيكون من مجموعتين، كل مجموعة مكنة من عشرة فرق تتبارى فيما بينها من مرحلتين (ذهاب وإياب).

وأوضح المغربي: «بخصوص المرحلة الثانية للدوري، سيكون الأقرب تأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة للدور السداسي، على أن يتحدد بشكل نهائي خلال اجتماع الاتحاد العام في اليومين المقبلين الموقف بشكل رسمي».

وعن قرعة الدوري، أشار المغربي: «ستجرى بداية الأسبوع المقبل، وستنقل على الهواء مباشرة عبر قناة wtv».

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