عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ومحاسبة من تعاقد معه

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 03:15 مساء
أحمد عاشور. (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد المراقب والحكم السابق أحمد عاشور تعاقد الاتحاد الليبي لكرة القدم مع الإسباني خافيير كليمنتي كمدير فني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم للمرة الثانية واعتبره خطأً كبيرًا.

وقال عاشور في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، «كليمنتي لم يدرب أي منتخب أو فريق منذ سنوات، والتعاقد معه إهدار للأموال، ولم نر وجهًا واضحًا ومميزًا للمنتخب خاصة في مباراة مصر ذهابًا وإيابًا، ضمن تصفيات كأس العالم».

واختتم عاشور حديثه قائلًا: «يجب إلغاء التعاقد معه فورًا ومحاسبة من تعاقد معه، كما يجب التعاقد مع مدرب متطور وعمره مناسب ومواكب لكرة القدم».

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