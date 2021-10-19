الأسود يطالب رئيس الحكومة بإعادة إعمار ملعب تاجوراء وتخصيص ميزانية بعد زيارة بيكنباور في 2014

الدبيبة و بيكنباور. (أرشيفية : الإنترنت)

طالب نجم الكرة الليبية السابق علي الأسود رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بضرورة تخصيص ميزانية جديدة لاستكمال ملعب تاجوراء الذي تم وضع حجر الأساس له في العام 2014 من قبل رئيس الحكومة نفسه وقت أن كان يتولى رئاسة الشركة الليبية للتنمية المشرفة على تنفيذ الملاعب.

وشارك الدبيبة وقتها في وضع حجر الأساس للملعب مع الأسطورة الألمانية في عالم كرة القدم فرانس بيكنباور؛ حيث كان سيتم التنفيذ من قبل شركة ألمانية كبيرة وفق المواصفات العالمية، لكن غادرت الشركة بعد أشهر فقط بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في تلك الفترة.

الدبيبة و بيكنباور. (أرشيفية : الإنترنت)