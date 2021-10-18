بالصور.. «الترجي» التونسي يستقبل بعثة «الاتحاد» بالورود

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 08:14 مساء
بعثة «الاتحاد» الليبي تصل إلى الأراضي التونسية استعدادا لمواجهة «الترجي». (المركز الإعلامي)

حلت بعثة «الاتحاد» الليبي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، بتونس لدخول معسكر استعدادًا لخوض مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا، ضد «الترجي» الرياضي، يوم 24 من الشهر الجاري.

وكان لقاء الذهاب الذي أُقيم الأحد، انتهى بالتعادل السلبي على ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم استقبال بعثة الفريق الليبي بالورود من قبل السكرتير العام لفريق «باب سويقة»، فاروق كتو، الذي حضر بمطار تونس قرطاج الدولي. 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي «الاتحاد» صورًا من وصول الفريق معلقة عليها: «بفضل الله حطت الآن طائرة بعثة فريق الاتحاد في مطار قرطاج، ولحظات وتخرج البعثة متوجهة إلى مقر الإقامة».

وأضافت: «كما نشكر إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي على حفاوة الاستقبال والروح الرياضية».

ويسعى نادي «الاتحاد» إلى خطف ورقة العبور إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا من ملعب رادس، معقل نادي «الترجي».

بعثة «الاتحاد» الليبي تصل إلى الأراضي التونسية استعدادا لمواجهة «الترجي». (المركز الإعلامي)
بعثة «الاتحاد» الليبي تصل إلى الأراضي التونسية استعدادا لمواجهة «الترجي». (المركز الإعلامي)
بعثة «الاتحاد» الليبي تصل إلى الأراضي التونسية استعدادا لمواجهة «الترجي». (المركز الإعلامي)
بعثة «الاتحاد» الليبي تصل إلى الأراضي التونسية استعدادا لمواجهة «الترجي». (المركز الإعلامي)
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