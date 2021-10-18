المغربي لـ«بوابة الوسط»: الدوري الليبي من مجموعتين والقرعة الأسبوع المقبل عبر «wtv»

عبدالمولى المغربي. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالمولى المغربي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن الدوري الليبي الممتاز سيكون من مجموعتين، كل مجموعة مكنة من عشرة فرق تتبارى فيما بينها من مرحلتين (ذهاب وإياب).

وأضاف المغربي قائلًا: «بخصوص المرحلة الثانية للدوري، سيكون الأقرب تأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة للدور السداسي، على أن يتحدد بشكل نهائي خلال اجتماع الاتحاد العام في اليومين المقبلين الموقف بشكل رسمي».

وعن قرعة الدوري، قال المغربي: «ستجرى بداية الأسبوع المقبل، وستنقل على الهواء مباشرة عبر قناة wtv».

يشار إلى أن لجنة المسابقات عممت استبيانًا على الفرق المشارِكة في المسابقة الممتازة بشأن موافاتها باسم مرافق الفريق، وأيضًا مندوب النادي لتسليم واستلام المراسلات وإتمام الإجراءات الإدارية لدى الاتحاد العام ولجانه العاملة.