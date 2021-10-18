6 ليبيين في بطولة «رواد التنس» العربي

بطولة رواد التنس العربي. (فيسبوك)

يتأهب ستة لاعبين من ليبيا للمشاركة في البطولة الثامنة لرواد التنس العربي التي ستقام بنادي الصيد بالعاصمة العراقية، بغداد، في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري.

اللاعبون هم: إبراهيم العجيلي وعبدالحكيم الجطيلي والهادي الرياني وحسام الطيب ومحمد الدراهمي وجمهور الزيادي.

وعلمت «بوابة الوسط» أن اللجنة المنظمة للبطولة وجهت دعوات لرؤساء الاتحادات العربية لحضور فعاليات البطولة التي تشرف عليها وتنظمها رابطة الرواد العرب للتنس بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للتنس.

ووصل عدد المشاركين هذا العام إلى 104 مشاريكين يمثلون 22 دولة عربية، ووفرت اللجنة المنظمة ضيافة كاملة للمشاركين، ويتحمل المشارك فقط رسوم الفيزا في المطار ومسحة «كورونا»، لو طُلب ذلك.



يذكر أن اللجنة المنظمة وجهت دعوات حضور لعدد من الشخصيات المرموقة، من بينها أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الأمير طلال بن بدر، إضافة إلى رؤساء اتحادات التنس العرب.