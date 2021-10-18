6 ليبيين في بطولة «رواد التنس» العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 04:39 مساء
بطولة رواد التنس العربي. (فيسبوك)

يتأهب ستة لاعبين من ليبيا للمشاركة في البطولة الثامنة لرواد التنس العربي التي ستقام بنادي الصيد بالعاصمة العراقية، بغداد، في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري.

اللاعبون هم: إبراهيم العجيلي وعبدالحكيم الجطيلي والهادي الرياني وحسام الطيب ومحمد الدراهمي وجمهور الزيادي.

وعلمت «بوابة الوسط» أن اللجنة المنظمة للبطولة وجهت دعوات لرؤساء الاتحادات العربية لحضور فعاليات البطولة التي تشرف عليها وتنظمها رابطة الرواد العرب للتنس بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للتنس.

ووصل عدد المشاركين هذا العام إلى 104 مشاريكين يمثلون 22 دولة عربية، ووفرت اللجنة المنظمة ضيافة كاملة للمشاركين، ويتحمل المشارك فقط رسوم الفيزا في المطار ومسحة «كورونا»، لو طُلب ذلك.
 
يذكر أن اللجنة المنظمة وجهت دعوات حضور لعدد من الشخصيات المرموقة، من بينها أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الأمير طلال بن بدر، إضافة إلى رؤساء اتحادات التنس العرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سي إن إن»: وفاة كولن باول إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا
دولى
هل زرعت روسيا سابقا جاسوسا في وزارة الدفاع الفرنسية؟
دولى
باريس تتحدث عن دور «فاغنر» في أفريقيا الوسطى
دولى
المخرج الأميركي دارين أرنوفسكي: الصدفة غيرت نظرتي للسينما
ثقافة وفن
«سلاح» و«شعارات فارغة».. لماذا أخفق الحشد الشعبي في الانتخابات العراقية؟
عربى
الشرطة الإيطالية تضبط مخبأ لـ«قوارض محببة لدى المافيا»
منوعات
السعودية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان
عربى
القطراني يتحدث عن بداية خلافه مع الدبيبة.. وكواليس الاجتماعات المغلقة (فيديو)
ليبيا
سكان الموصل يحيون المولد النبوي للمرة الأولى في مسجد النوري منذ تدميره قبل سنوات
دولى
بالفيديو: ثنائي توتنهام ينقذان مشجع نيوكاسل من الموت في المدرجات
رياضة عالمية
اللجنة السورية المشتركة للدستور توافق على بدء عملية صياغة دستور جديد
دولى
القائم يفرض التعادل السلبي بين الاتحاد والترجي التونسي في دوري الأبطال
رياضة محلية
«الأورومتوسطي» يطالب بتجميد «صفقة الزوارق» الأوروبية مع ليبيا
ليبيا
تفاصيل جديدة.. قاتل النائب البريطاني خضع لبرنامج لمكافحة «الإرهاب».. و«تبنى ...
دولى
شهادة جزائري ناج من قمع تظاهرة 1961 في باريس: أيام الرعب والبرد القارس في قصر ...
عربى
3 مخاوف أولمبية رافضة لإقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين
رياضة عالمية
ردا على الدبيبة.. «المركزي» في بنغازي يطالب بفتح المقاصة فورا والتحقيق في «الدين...
ليبيا
مقترحات تجزئة الانتخابات تهدد خارطة الطريق وتمنع دمج ذكرى الاستقلال مع الاقتراع
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لعمر أطول.. قليل من اللحوم كثير من الخضروات والفاكهة