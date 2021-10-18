لجنتان من الاتحادات الرياضية للتواصل مع الحكومة والبرلمان

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 03:50 مساء
جانب من اجتماع الأكاديمية الأولمبية الليبية بطرابلس. (فيسبوك)

شكلت الاتحادات الرياضية الليبية في اجتماعها الذي عُقد مؤخرا بقاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس لجنتين للتواصل مع الحكومة والبرلمان لتوضيح وجهة نظر الاتحادات الرياضية حول مسودة قانون الرياضة، واحتياجاها للدعم المالي لتنفيذ برامجها الداخلية والخارجية.

ضمت اللجنة التي ستتواصل مع لجنة الرياضة بالبرلمان دكتور نوري الزراع، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، والصديق الفوناس من اتحاد اليد، وخميس آدم النائب الأول لاتحاد كرة القدم، وعصمان القنين من اتحاد السباحة، ودكتور نورالدين التريكي من اتحاد الدرجات، وعبد المنعم سوف الجين أمين عام اتحاد رفع الأثقال، وعادل قريش من اتحاد الرماية.

وشكلت أيضا لجنة أخرى للتواصل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ضمت علي صابر من اتحاد التايكواندو، ونورالدين الكريكشي من التجديف، وخالد الزنكولي من اتحاد التنس، وعدنان البكباك من اتحاد الكرة الطائرة، ومحمود الطويل من اتحاد الكرة الحديدية، وعواطف بوشويشة من الاتحاد الرياضي النسائي.

يشار إلى أن اجتماع الاتحادات الرياضية كان بحضور 24 رئيس اتحاد رياضي، واتفق فيه على ضرورة معاودة مناقشة مسوده قانون الرياضة، لأن الآلية التي اتخذتها لجنة إعداد المسودة لم تراع السياق الصحيح من ناحية العرض والمشورة ولم تعرض على الأندية والاتحادات الرياضية وجمعياتها العمومية باعتبارها شريكا أساسيا في هذا القانون، رغم مطالبة اللجنة الأولمبية الليبية بذلك بموجب كتاب رسمي وجه بالخصوص لوزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي.

في الوقت نفسه، تم التأكيد أيضا على حاجة الاتحادات الرياضية للدعم المالي حتى تتمكن من تنفيذ برامجها السنوية محليا وخارجيا.

جانب من اجتماع الأكاديمية الأولمبية الليبية بطرابلس. (فيسبوك)
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