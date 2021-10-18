الفيتوري والعطار بطلا شطرنج جامعة طرابلس

جانب من منافسات شطرنج جامعة طرابلس. (فيسبوك)

توج الطالبان عبدالله الفيتوري، وطرفة العطار بكأس بطولة شطرنج جامعة طرابلس للعام 2021، التي أقيمت بصالة الزراعة بالجامعة، تحت إشراف وتنظيم مكتب النشاط الجامعي بالتعاون مع منظمة بيدق سالك، وبمشاركة 18 طالبا من مختلف كليات الجامعة، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

فئة الذكور

توج بكأس وذهبية الذكور عبدالله الفيتوري من كلية الطب البشري برصيد 6 نقاط، ونال الميدالية الفضية محمد السوري من كلية الطب البشرى أيضا الذي حل ثانيا بكسر التعادل برصيد 6 نقاط، وتوج بالميدالية البرونزية ميلاد الفيتوري من كلية الزراعة برصيد 5.5 نقطة.



فئة الإناث

توجت الطالبة طرفة عطار من كلية الطب البشري بالميدالية الذهبية، وبالفضية نيروز البدوي من كلية القانون.

يشار إلى أن البطولة كانت بالنظام السويسري من 7 جولات وبالنسق السريع وزمن المباراة 10دقائق + 5 ثوان عن نقله.

جانب من منافسات شطرنج جامعة طرابلس. (فيسبوك)