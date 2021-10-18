محترفون جدد في صفوف الأخضر

أري بابيل. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

يواصل نادي الأخضر سلسلة تعاقداته لتعزيز صفوف الفريق الأول المتواجد حاليا في مصر بمعسكره الخارجي؛ وذلك استعداد للموسم الرياضي الجديد.

آخر تعاقدات النادي جاءت مع اللاعب محمّد أسامة مهاجم المنتخب المصري للشباب والأولمبي قادمًا من نادي أسوان، كما جاء التعاقد مع المحترف الدولي الأنغولي أري بابيل.

بابيل صاحب 27 عامًا سبق له اللعب لأندية سبورتينغ لشبونة وأول أغسطس والإسماعيلي المصري.

وكانت إدارة النادي في وقت سابق قد تعاقدت مع لاعب الوسط صهيب بن سليمان ومؤيد القريتلي وأحمد كرواع من فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس، بالإضافة إلى تجديد عقود عناصر الفريق في الموسم الماضي.

محمّد أسامة. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)