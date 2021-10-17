القائم يفرض التعادل السلبي بين الاتحاد والترجي التونسي في دوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 17 أكتوبر 2021, 09:08 مساء
مباراة الاتحاد والترجي. (صورة مثبتة من الفيديو)

فرض التعادل السلبي بين فريق الاتحاد وضيفه الترجي التونسي نفسه في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورغم الاستبدالات التي قام بها الإيطالي جيوسيبي سانينو المدير الفني لفريق الاتحاد بإشراك معاذ عيسي وعلي مادي والمعتصم الصبو، فإن فريق الترجي كان الأخطر خصوصًا في الشوط الثاني، حيث تصدى القائم مرتين، وحرم الترجي من التسجيل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. 

ومن المنتظر إقامة مباراة العودة بتونس في 24 من أكتوبر الجاري.

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