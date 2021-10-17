الأخوان الهوني وجها لوجه في قمة الاتحاد والترجي بدوري الأبطال ببنغازي.. بعد قليل

المهدي الهوني في الإطار الأيمن وحمدو الهوني في الأيسر. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك وإنترنت)

كشف الإيطالي جيوسيبي سانينو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، تشكيلته الرسمية لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ23 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضم التشكيل: معاذ اللافي والمهدي الهوني وطلال فرحات وناجي داره وعبدالعزيز الصويعي وغازي العيادي وربيع الشادي وعبد العاطي العباسي وعمر بلحاج وجهاد شلدون ويوسف كاره.

ويتواجد الشقيقان الهوني في مواجهة بعضهما البعض، بعد أن حل المهدي الهوني في قائمة الاتحاد، وينتظر أن يتواجد جناح المنتخب الليبي المحترف بصفوف الترجي حمدو الهوني ضمن تشكيلة «أبناء باب سويقة».

ويستضيف «الاتحاد» نظيره «الترجي» الرياضي التونسي، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، ضمن ذهاب دور الـ32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي.

يطمح «الاتحاد» في المباراة، والخروج منها بنتيجة إيجابية، تساعده في مباراة الإياب، المنتظر إقامتها بتونس في 24 من أكتوبر الجاري.