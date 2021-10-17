وزارة الرياضة تهنئ المنتخب الليبي للرماية

منافسات المنتخب الليبي في الرماية. (فيسبوك)

قدَّمت وزارة الرياضة التهنئة للمنتخب الليبي للرماية لحصوله على الترتيب الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي أُجريت فعالياتها بمصر.

شاركت ليبيا في بطولة العالم لرماية الأطباق المروحية، بثلاثة رماة هم: مفتاح المشهي وارحومة محمد وأسامة أبوخذير.

وحصل المنتخب الليبي على الترتيب الثالث بمجموع (60-48) جاء عن طريق رماة المنتخب الليبي للرماية حسب الترتيب وهم:

1- الرامي: أسامة أبوخذير بمجموع (20-19).

2- الرامي: مفتاح بولقطع بمجموع (20-16).

3- الرامي: ارحومة محمد بمجموع (20-13).

منافسات المنتخب الليبي في الرماية. (فيسبوك)

أدوات المنتخب الليبي في الرماية. (فيسبوك)

منافسات بطولة العالم في الرماية. (فيسبوك)