ليبيا تتوج ببرونزية العالم للأطباق المروحية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 17 أكتوبر 2021, 11:27 صباحا
تتويج ليبي في بطولة العالم للرماية. (فيسبوك)

توجت ليبيا، أمس السبت، بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للرماية، التي انطلقت بميدان الرماية في محافظة الجيزة المصرية لفرق كأس العالم لرماية الأطباق المروحية.

شارك في البطولة العالمية 350 راميًا مثلوا دول ليبيا ومصر وسورية ولبنان والسعودية والسنغال وإيطاليا وأميركا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وأرمينيا والتشيك والمجر واليابان.

توج بالميدالية الذهبية منتخب فرنسا، المكون من الثلاثي فرانك وديلماس وفرانسيس، لتحقيقه 54 رمية ناجحة.

وتوج بالميدالية الفضية منتخب مصر، المكون من الثلاثي حسن الكوري وفرانكو دوناتو وأحمد يشرا برصيد 53 رمية ناجحة.

وتوج بالميدالية البرونزية منتخب ليبيا، المكون من الثلاثي أسامة أبوخذير ومفتاح المشهي وأرحومة محمد برصيد 48 رمية ناجحة.

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