اتحاد التنس يكرم بطليه المتوجين بفضية الجامعات الأفريقية

اتحاد التنس يكرم بطليه موحان والشيباني. (فيسبوك)

أقام الاتحاد الليبي للتنس الأرضي، أمس السبت، احتفالية بملاعب التنس بالمدينة الرياضية بطرابلس، بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية ورئيس الاتحاد الليبي للتنس خالد الزنكولي.

حضر أيضًا الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد، وأمين عام الاتحاد الليبي للتنس الأرضي محمد سعيد، ورئيس فرع التنس الأرضي بطرابلس محمد بادي، وعدد من اللاعبين والمهتمين برياضة التنس.

تم في الاحتفالية تكريم البطلين أحمد موحان وعبدالعزيز الشيباني، المتوجين بالميدالية الفضية لتنس الجامعات الأفريقية، التي جرت أخيرًا بأوغندا، حيث شهدت مستوى فنيًّا جيدًا وانضباطية للاعبين في المحفل الأفريقي، كما مُنحت لهما الجوائز وشهادات التقدير.

يشار إلى أن ثنائي ليبيا موحان والشيباني فازا في ربع النهائي على لاعبي كينيا، أفولا وماكواش بمجموعتين لصفر كانت نتيجتهما (6 /0، 6 /0)، وفازا في نصف النهائي على لاعبى أوغندا، مويسوكي وموتومبا بمجموعتين لصفر أيضًا (7/ 5، 6/ 3)، وفقدا المباراة النهائية أمام ثنائي جنوب أفريقيا، ويسل وأندرياس سنفمان بنتيجة مجموعة لمجموعتين (6/ 3، 7/ 5، 10/ 6).

اتحاد التنس يكرم بطليه موحان والشيباني. (فيسبوك)