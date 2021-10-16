5 وديات لـ«الاتحاد المصراتي» وتعادل في ختام المعسكر الخارجي

مباراة للاتحاد المصراتي ودية في القاهرة. (صفحة الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)

تعادل سلبيًّا فريق «الاتحاد المصراتي» الأول لكرة القدم وديًّا، في معسكره الخارجي بمصر، أمام فريق «فيوتشر» المصري، أحد الأندية الجديدة في الدوري الممتاز، أمس الجمعة، على ملعب حرس الحدود بمدينة الإسكندرية.

كان فريق «الاتحاد المصراتي» أجرى خلال معسكره الخارجي خمس مباريات ودية، تحت قيادة المدرب الصربي برانكوا، فاز في مباراته الأولى على فريق «كرادسة» بهدفين مقابل هدف، وفقد نتيجة مباراته الودية الثانية مع فريق «المصري» بالسلوم بهدفين دون رد.



وفاز في مباراته الثالثة على فريق «نجوم المستقبل» بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل أهداف «الاتحاد» عبد الفتاح عاشور وأبوالقاسم رجب، وفقد مباراته الرابعة أمام فريق «البنك الأهلي» المصري بنتيجة هدفين دون رد، قبل أن يتعادل سلبيًّا مع «فيوتشير» في الودية الخامسة.