«أواسط الجزيرة» أبطال ليبيا لكرة اليد (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 16 أكتوبر 2021, 06:05 مساء
تتويج أواسط الجزيرة أبطال ليبيا لكرة اليد. (فيسبوك)

اختُتمت بقاعة «17 فبراير» بالمدينة الرياضية بطرابلس بطولة ليبيا لكرة اليد للأواسط، وشهدت تتويج «الجزيرة» بكأس البطولة والميدالية الذهبية بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات.

وتوج بالفضية فريق «النجمة» بـ9 نقاط، أما الميدالية البرونزية فكانت لفريق «المشعل» برصيد 7  نقاط، وحل «النصر» رابعًا برصيد 6 نقاط، وخامسًا «الأخضر» برصيد 4 نقاط، وتوج لاعب «الجزيرة» المعتصم بالله كرشمان بجائزة أفضل لاعب في البطولة.
 
النتائج كاملة
النجمة × الأخضر: 32/ 25  
المشعل × النصر: 28 /20
الجزيرة × الأخضر: 31/ 18
النجمة × النصر: 22/ 19
النجمة × المشعل: 32 /20
النصر × الأخضر: 24/ 17
الجزيرة × المشعل: 15/ 0

وانتهت مباراتان لصالح الجزيرة بالانسحاب ليفوز على المشعل 15/ 0 بعد انسحاب المشعل في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 14و3 ثوانٍ، والنتيجة لصالح الجزيرة 22/ 16 بدعوى عدم وجود سيارة إسعاف لنقل أحد لاعبيه المصابين.

كما فاز الجزيرة على النجمة 15/ 0 أيضًا لانسحاب النجمة في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 16 احتجاجًا على قرارات الحكام والنتيجه حينها شهدت تقدم الجزيرة بفارق 9 أهداف 27/ 18.

غرامة وعقوبة الانسحاب
وبسبب الانسحاب غرِّم ناديا المشعل والنجمة بغرامة مالية قدرها 300 دينار، طبًقا للمادة 167 فقرة 5، كما عوقب مدرب الجزيرة مهند بن سعيد ومدرب النجمة أسامة المسلاتي بحرمانهما من مرافقة فريقيهما لعدد أربع مباريات متتالية، طبقًا للمادة 181 فقرة 2.

حكام البطولة  
أسهم في إدارة مباريات البطولة الحكام أحمد غرور ويحيى الزوكي وأحمد القلالي وعلي الزوام ومصطفى عرفة وحسين مسعود.

تتويج أواسط الجزيرة أبطال ليبيا لكرة اليد. (فيسبوك)
تتويج أواسط الجزيرة أبطال ليبيا لكرة اليد. (فيسبوك)
تتويج أواسط الجزيرة أبطال ليبيا لكرة اليد. (فيسبوك)
تتويج أواسط الجزيرة أبطال ليبيا لكرة اليد. (فيسبوك)
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