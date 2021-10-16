الهوني على رأس بعثة الترجي التونسي في بنغازي لملاقاة الاتحاد بدوري الأبطال

ورود في استقبال الترجي. (فيسبوك)

وصلت، أمس الجمعة، بعثة فريق الترجي التونسي إلى مدينة بنغازي، لملاقاة فريق الاتحاد، ممثل ليبيا في بطولة دوري أبطال أفريقيا في دور الـ32 بمرحلة الذهاب، والتي ستُقام في ملعب شهداء بنينا، في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الأحد.

فريق الاتحاد استعد جيدًا للمباراة بإقامة معسكر خارجي بمصر، استمر لأكثر من أسبوعين، أجرى خلاله عدة مباريات ودية مع فرق مصرية، حيث فاز على فريق كرداسة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل مع فريق إنبي دون أهداف، وتعادل مع الزمالك إيجابيًا بهدف مقابل هدف.

وكان الجناح الليبي حمدو الهوني على رأس فريق الترجي المحترف بصفوفه، فور وصوله إلى مدينة بنغازي؛ حيث حرص مسوؤلو الاتحاد على استقبال الضيوف بالورود في إطار العلاقات الودية الطيبة بين الناديين الكبيرين.

ورود في استقبال الترجي. (فيسبوك)

فريق الترجي في بنغازي. (فيسبوك)

ورود في استقبال الترجي. (فيسبوك)

فريق الترجي في بنغازي. (فيسبوك)

فريق الترجي في بنغازي. (فيسبوك)