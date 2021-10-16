حدهم العابد: نجهز لدورة المعد البدني للسيدات في الأكاديمية الأولمبية الليبية

دكتورة حدهم العابد. (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت مديرة الأكاديمية الأولمبية الليبية دكتورة حدهم العابد أنه جاري التجهيز لتنظيم دورة المعد البدني للسيدات والتي ستنطلق الأحد، الموافق 24 أكتوبر الجاري بدورة إعداد المعد البدني العام عن المستوى الأول للسيدات بالأكاديمية الأولمبية الليبية بطرابلس.

وتتواصل لثمانية أيام في فترتين صباحية ومسائية بتنظيم وإشراف من الاتحاد الليبي الرياضي النسائي وبالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الليبية والاتحاد الليبي للطب الرياضي، ومستهدف لها خريجات كليات التربية البدنية الرياضية، ومدربات الصالات ويحاضر فيها أساتذة متخصصون من كلية التربية البدنية.

يشار إلى أن الأكاديمية الأولمبية نظَّمت الأسبوع الماضي وبالتعاون مع اتحاد الطب الرياضي دورة ناجحة للمعد البدني استهدفت 18 مشاركًا تواصلت لـ12 يومًا وتضمن برنامجها، محاضرات نظرية وعملية ومن بينها: طرق تنمية عناصر اللياقة البدنية لكمال التاورغي، وكيفية التعامل مع المتدرب لعماد كعيب، والتغذية للرياضين لنجية شلابي، ومفهوم اللياقة البدنية وفسيولوجية رياضيي الأداء العالي لعبدالحميد اللياس، والوحدة التدريبية المصغرة وكيفية وضعها والهدف منها لإبراهيم عطية، ومحاضرة عن التدريب باستخدام الأدوات البديلة والمساعدة لعماد كعيب.

أيضًا محاضرات عن التدريب الدائري للمحاضر عماد كعيب، والتغذية والسوائل والأملاح التعويضية لرياضيي الأداء العالي للدكتور عبدالحميد إلياس، ووضع برنامج أسبوعي خلال فترة المنافسات لإبراهيم عطية، وعلم النفس الرياضي لأنيسة الصقري، والميكانيكا الحيوية في المجال الرياضي لخالد أبوزيان.

أيضًا التشريح الوظيفي لعبدالكريم ضو، ومحاضرة التعرف على مستويات التدريب وكيفية حساب شدة الوحدة التدريبية وضبط حمل التدريب والتحكم فيه وتقنين الأحمال لعلي المصروب، والإصابات الرياضية لعبدالحميد إلياس، وتخطيط التدريب وكيفية عمل فترة إعداد كاملة لعلي المصروب، وفسيولوجيا التدريب الرياضي لسعاد الفقيه، بالإضافة إلى ورش العمل، والامتحان العملي.