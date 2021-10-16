يوسف الحصادي يتوج بكأس ناشئي شطرنج الخياري ويزاحم تصنيف الكبار

تتويج يوسف الحصادي. (فيسبوك)

تُوِّج الموهبة الليبية يوسف الحصادي بكأس بطولة الخياري للشطرنج للناشئين تحت 16 عامًا، والتي اختُتمت مؤخرًا بمدينة مطروح المصرية، وجاء ثانيًا في الترتيب العام للبطولة برصيد 7 نقاط من 9 جولات.

البطولة شهدت مشاركة 197 لاعبًا من دول ليبيا ومصر وفلسطين وروسيا والسوادان وسورية وأوكرانيا، وجاء الترتيب النهائي على النحو التالي:

تساوى في صدارة الترتيب العام ثلاثة لاعبين من مصر برصيد 7.5 نقطة لكل منهم وبتطبيق قاعدة كسر التعادل تُوج بكأس البطولة اللاعب محمد عزت تصنيف 2413، وجاء ثانيًا اللاعب أدهم فوزي تصنيف 2477، وثالثًا اللاعب أحمد علاء تصنيف 2205.

ومن خلفهم تساوى خمسة لاعبين برصيد 7 نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل جاء الأوكراني ميخائيل رابعًا وتصنيفه 2347، وخامسًا المصري محمد رشدي وتصنيفه 2161، وسادسًا المصري ولاء ثروت وتصنيفه 2198، وسابعًا السوري زكي حرايسي وتصنيفه 2118، وثامنًا الليبي يوسف الحصادي وتصنيفه 1947.

وعلى مستوى 16 عامًا تُوِّج الليبي يوسف الحصادي بكأس البطولة وتصنيفه 1947، وجاء ثانيًا اللاعب المصري ميشال مجدى وتصنيفه 1892، وثالثًا المصري يحيى عزبي وتصنيفه 1383، ورابعًا المصري رزق روماني وتصنيفه 1837.