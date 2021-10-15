انتهت.. مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 2) بيشارا التنزاني في «الكونفدرالية»

جانب من تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، أمام نظيره بيشارا يونايتد التنزاني، بهدفين دون رد، على ملعب بنجامين ماكابا، في مدينة دار السلام، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وتخطى ممثل ليبيا، الدور التمهيدي الأول للكونفدرالية بعد تفوقه على فريق حي الوادي نيالا السوداني برباعية نظيفة في مواجهة احتضنها ملعب شهداء بنينا ببنغازي بعد إلغاء مباراة الذهاب في السودان؛ بسبب عدم صلاحية ملعب المباراة هناك.