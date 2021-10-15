أدهم فوزي ومحمد عزت في صدارة شطرنج الخياري.. و«الحصادي» في المركز الـ15

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 12:54 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي. (الإنترنت)

جرت أمس بمدينة مطروح المصرية الجولة الثامنة لبطولة آل خياري الدولية للشطرنج، وفي أبرز نتائجها فوز الثنائي المصري أدهم فوزي ومحمد عزات وانفرادهما بالصدارة برصيد 7 نقاط لكل منهما.

وجاء خلف المتصدرين أربعة لاعبين برصيد 6.5 نقطة، وهم الأوكراني ميخائيل سيمانستيف، ومحمود رشدي، وماركو فادي، وأحمد علاء.

وجاء ترتيب الليبيين بعد الجولة الـ8 كالتالي:

يوسف الحصادي في الترتيب الـ15 برصيد 6 نقاط، ويليه محمد أبورزيقة 57، برصيد 4.5 نقطة، ومختار المحجوب 62 برصيد 4 نقاط، وحسن جبريل 80 برصيد 4 نقاط، وكشلاف محمد 84، وحميد  العقوري 104، وعبدالعزيز بن ناصر 105، برصيد 4 نقاط، ويوسف علي بوحجر في الترتيب 121 برصيد 3.5 نقطة.

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