حصاد «الاتحاد» في معسكره الخارجي قبل منافسات أبطال أفريقيا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد»، معسكره المغلق بالعاصمة المصرية، القاهرة، بخوض عدة مباريات ودية؛ من أجل تجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة بالدوري الليبي الممتاز، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، بقيادة مديره الفني، المدرب الإيطالي جيوسيبي سانينو، حيث خاض الفريق أربع مباريات ودية أمام كل من «كرداسة» و «إنبي» و «الزمالك»، وختاماً بمباراة «سيراميكا كليوباترا».

وجاء المعسكر التدريبي المغلق لنادي «الاتحاد»، استعداداً لمواجهة نادي «الترجي» التونسي، في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يستقبل «العميد» نادي «الترجي» على أرضية ملعب «شهداء بنينا» الدولي في مدينة بنغازي، يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من المسابقة القارية، على أن يلتقي الفريقان على أرضية ملعب رادس في العاصمة التونسية، تونس، في مباراة الإياب.

الاتحاد يفوز وديا على كرداسة

أجرى فريق «الاتحاد»، أولى مبارياته الودية مع نظيره فريق «كرداسة»، وانتهت بفوز ممثل ليبيا، بثلاثية نظيفة، جاء الهدف الأول عن طريق بالحاج في الشوط الأول، والهدفان الثاني والثالث عن طريق طلال واللصي في الشوط الثاني. وأشرك المدرب جيوسيبي سانينو، خلال هذه المباراة، جميع اللاعبين للوقوف على إمكاناتهم ومدى جاهزيتهم. وبعد ودية «كرداسة»، خاض «الاتحاد»، تمارين لإزالة التعب والإرهاق، ومنح المدرب الفريق راحة قبل العودة للتدريبات البدنية.

وعلى ملعب «بترو سبورت» بالقاهرة خاض فريق «الاتحاد»، مباراته الودية الثانية، ضد فريق «إنبي» المصري، التي انتهت بالتعادل السلبي، على هامش الاستعداد للموسم الجديد (2021 - 2022)، ومباراة «الترجي» التونسي. وقام المدير الفني للعميد، المدرب الإيطالي سانينو بتجربة جميع اللاعبين على مدار شوطي المباراة بهدف الوقوف على جاهزيتهم. من جهته أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق «إنبي»، أن المباراة جاءت قوية، مشيداً بأداء الفريق الليبي التكتيكي.

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تعادل إيجابي بين الاتحاد والزمالك

وحسم التعادل الإيجابي المواجهة الودية الثالثة لفريق «الاتحاد» بطل الدوري الليبي الممتاز، بنظيره «الزمالك» بطل الدوري المصري، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بالزمالك. وتعادل «الاتحاد» أمام «الزمالك» بهدف لكل منهما، وتقدم «الاتحاد» بالهدف الأول عن طريق ربيع الشادي في الدقيقة 16، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدف دون رد.

ونجح «الزمالك» في إدراك هدف التعادل عن طريق لاعبه عمر السعيد، في الدقيقة 50.

وبعد انتهاء مباراة «الزمالك» مع ممثل الكرة الليبية في بطولة دوري أبطال أفريقي، علق الإيطالي جيوسيبي سانينو، المدير الفني، على النتيجة وأكد أن الفريق يخوض فترة إعداد قوية ويجب أن يفهم جمهور «الاتحاد» أن الجميع يعمل بشكل متواصل، وأن اللاعبين يخوضون تدريبات صباحية ومسائية.

وشدد على أن كل ما يقوم به الفريق في معسكره سيكون مفيداً ومهماً لهم طوال الموسم على المستويين الفني والبدني. وأكد أن الجهاز الفني دائماً ما يبحث عن الأداء المميز، ولكنه ليس راضياً عن نتيجة التعادل مع «الزمالك» في المباراة الودية.

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن ما أعجبه هو مدى تعامل فريق «الاتحاد» مع هذه المباراة، وتسجيله هدفاً مبكراً وتقديم مستوى مميز أمام بطل الدوري المصري، مضيفاً أن الفريق خاض في معسكره مباراتين مهمتين أمام كل من «إنبي» و «الزمالك»، وهما من الأندية الكبرى في الدوري المصري، ولديهما إمكانات كبيرة.

سانينو يتعهد بـ«إسعاد» جماهير الاتحاد

وحرص الإيطالي على توجيه الشكر للاعبيه على المستوى والأداء الذي قدموه في مباراة «الزمالك»، رغم تعرضهم للإرهاق بسبب الحصص التدريبية المكثفة.

وأتم سانينو أنه لا يزال أمامه الكثير هو وجهازه المعاون واللاعبين لتقديمه للجماهير خلال الفترة المقبلة.

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واختتم فريق «الاتحاد»، مبارياته الودية، في معسكره بمصر، بالتعادل دون أهداف ضد «سيراميكا كليوبترا»، في اللقاء الذي أُقيم على أرضية ملعب «المقاولون العرب»، ودخل «الاتحاد» الشوط الأول في مباراته الأخيرة بتشكيلة ضمت كلاً من محمد الفرجاني في حراسة المرمى، وعمر بلحاج، وعبد العزيزالصويعي، ناجي درا، محمد خليل، المهدي الهوني، غازي العيادي ربيع شادي، عبدالعاطي العباسي، يوسف كاره، كوامي الفونسو. ومع بداية الشوط الثاني قام المدرب جوسيبي سانينو بإجراء بعض التغييرات لمعرفة مدى جاهزية جميع اللاعبين، بإشراك اللاعبين، محمد فتحي، علي مادي، أحمد الهرام، جهاد شلدون، عبد العزيز اللصي. وأعرب المدير الفني عن رضاه التام عن الفريق وعن الأداء طيلة فترة الاستعداد.

وجاء تأهل فريق «الاتحاد»، إلى الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزاً غالياً أمام نظيره «كم كم» الزنجباري، بهدفين دون رد، ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الحكم الدولي الكاميروني الليوم نايث، لإدارة لقاء «الاتحاد» و «الترجي» التونسي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، على أرضية ملعب «شهداء بنينا» الدولي في مدينة بنغازي. وسبق للكاميروني الليوم نايث، إدارة نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، الذي جمع الجزائر مع السنغال. فيما تقام مقابلة الإياب في تونس يوم الجمعة 22 أكتوبر بصافرة الحكم المصري إبراهيم نور الدين.