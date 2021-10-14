الأهلي بنغازي يعلن موعد انعقاد جمعيته العمومية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 04:39 مساء
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي، خالد السعيطي. (الإنترنت)

أعلن المركز الإعلامي لنادي الأهلي بنغازي، اليوم الخميس، موعد إقامة الاجتماع الدوري للجمعية العمومية لمجلس إدارته.

وقال الأهلي بغازي، عبر حسابه على موقع التواصل «فيسبوك»: «الجمعية العمومية للنادي الأهلي تعلن موعد اجتماعها الدوري الذي سيقام يوم السبت المقبل بقاعة غرفة التجارة والصناعة بمنطقة قاريونس، في تمام الساعة 5:00 مساءً».

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة عديد الملفات الخاصة بالنادي، وكل الألعاب وتحديدًا كرة القدم، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وينطلق الموسم الرياضي الجديد من الدوري الليبي الممتاز يوم 22 أكتوبر الجاري، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبد الحكيم الشلماني، في وقت سابق.

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