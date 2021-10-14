مطالب بإقامة مؤتمر صحفي للحديث عن أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام مصر

جانب من مباراة المنتخب الليبي أمام نظيره المصري في تصفيات كأس العالم 2022. (الإنترنت)

طالبت أصوات عديدة في الوسط الرياضي الليبي، اتحاد الكرة بالخروج في مؤتمر صحفي والحديث عن أسباب الخسارة أمام نظيره المصري، ذهابًا وإيابًا في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

واعتبرت هذه الأصوات أن غياب مؤتمر صحفي من اتحاد الكرة والمدرب الإسباني خافيير كليمنتي هو هروب من المسؤولية.

من جانب آخر، تترد أخبار قوية أن هناك توجهًا من بعض أعضاء اتحاد الكرة لإقالة الطاقم الفني للمنتخب الليبي، وإنهاء مرحلة كليمنتي، وجاء تضارب هذه الأخبار بسبب غياب المؤتمر الصحفي.

وحقَّق المنتخب المصري الفوز على المنتخب الوطني الليبي، بثلاثة أهداف دون رد، وجاءت الأهداف عن طريق الثلاثي أحمد أبوالفتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحي.

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ورفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء، وابتعد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه المنتخب الليبي صاحب المركز الثاني ليقترب منتخب «الفراعنة» خطوة كبرى من التأهل لجولة الحسم؛ حيث أنه يحتاج إلى الفوز في المباراة المقبلة لضمان الصعود.