الأهلي طرابلس يدعم صفوفه بـ4 صفقات جديدة

صفقات الأهلي طرابلس الجديدة. (الإنترنت)

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس، عن 4 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد (2021-2022)، وخوض المنافسات الأفريقية.

وقع الرئيس الشرفي لنادي الأهلي طرابلس إسماعيل الشتوي، عقود 3 محترفين ولاعب محلي؛ حيث تم التوقيع مع المحترف الكاميروني المهاجم جاك زوا، قادمًا من اجاكسيو في الدوري الفرنسي، وهو من مواليد 1991، ويجيد اللعب بالقدمين وبالرأس، ويلعب أيضًا على الرواق الأيمن والأيسر.

كما تعاقدت إدارة الأهلي مع لاعب الارتكاز وخط الوسط التونسي محمد المثناني، صاحب الـ(29 عامًا) قادمًا من نادي البنك الأهلي المصري، وأيضًا مع المدافع عبدولاي الموريتاني، قادمًا من الدوري الفرنسي من فريق الافيس.

وعززت إدارة نادي الأهلي طرابلس صفوف فريقها بالمدافع الصلب الوطني أحمد التربي، والذي سبق له أن لعب في العديد من الأندية محليًا وخارجيًا.

الأهلي طرابلس عقد هذا الموسم العديد من الصفقات المحلية وأبرزها صفقة محمد المنير ومحمد الطبال وأيمن أعمير وأحمد القديري، وعبدالله العرفي، ونور الدين القليب، ومحمد الجوراني، وعبدالله الشريف، بالإضافة إلى عناصر الفريق في الموسم الماضي.

ووصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس، مساء الثلاثاء، إلى مدينة دار السلام بتنزانيا، استعدادًا لملاقاة فريق بيشارا التنزاني، يوم غدٍ الجمعة، في الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل منافس الأهلي طرابلس في الدور الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التنزاني برصيد 50 نقطة، بعد مرور 34 جولة من عمر الدوري الذي يتصدره نادي سيمبا برصيد 83 نقطة.